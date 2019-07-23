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Аномальная жара накрыла США

Москва, 23.07.2019
#Природные аномалии
  • Аномальная жара накрыла США

Zuma\TASS

Небывало жаркая погода на большей части США на прошлой неделе стала причиной 6 смертельных исходов: четыре человека скончались в Мэриленде и по одному в Аризоне и Арканзасе.  

Конечно, это много, но все же не так много, как почти четверть века назад, в июле 1995 года, когда от жары (выше 36°) только в Чикаго за три дня умерли более 700 человек. Большинство погибших были малоимущими или пожилыми людьми и, естественно, не имели кондиционера. Не удивительночто медики часто называют жару «тихим убийцей» 

Всего же в июле этого года в центральной части Соединенных Штатов и на восточном побережье от невыносимой жары мучились от 150 до 200 млн человек.  

Температур в районе 40°, а порой и выше не выдерживали не только люди, но и техника. По всей стране зафиксировано огромное количество всевозможных техногенных ЧП, чаще всего связанных с электроэнергией. Неоднократно останавливались метро и электрички, в Нью-Йорке сотни тысяч горожан провели минувшие выходные без света.

Пришлось отменить множество спортивных и концертных мероприятий. Организаторы, к примеру, впервые отменили Нью-йоркский триатлон, которые до этого проводили семь лет при любой погоде. 

Главный удар жары приняло на себя Восточное побережье. В Нью-Йорке, например, столбик термометра в последние дни несколько раз поднимался до отметки 40°. В крупнейшем городе Соединенных Штатов так же, как во многих других американских городах, введен режим чрезвычайной ситуации.  

На пределе сил все, даже полиция. Так, полицейское управление городка Брейнтри, штат Массачусетс, обратилось в Facebook к тем горожанам, кто собирается нарушить закон, и попросило их отложить исполнение задуманного до окончания жары. 

«Заниматься противоправной деятельностью при такой температуре (не ниже 35°, но по ощущениям – значительно выше 40°) очень опасно». 

Между тем, в Европе, где только-только отдышались от еще более сильной жары, чем за океаном, на этой неделе готовятся ко второй волне аномальной жары. По прогнозам синоптиков Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), столбик термометра в отдельных местах вновь будет подниматься выше 40°. Июньские рекорды (например, 46° во Франции), надеются специалисты, в этот раз устоят, но гарантий, естественно, не дают. Синоптики прогнозируют, что в наиболее жарких районах температура будет превышать норму на 12° 

Французские метеорологи прогнозируют в центральных районах страны температуру до 41° 

Июнь оказался самым жарким первым летним месяцем за все время наблюдений. В июле осталась одна полная неделя. Скептики утверждают, что еще не все потеряно и что июль еще может стать самым жарким месяцем Старого Света за то время, как метеорологи начали регулярно фиксировать показания температуры.   

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