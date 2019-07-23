Аномальная жара накрыла США

Небывало жаркая погода на большей части США на прошлой неделе стала причиной 6 смертельных исходов: четыре человека скончались в Мэриленде и по одному в Аризоне и Арканзасе.

Конечно, это много, но все же не так много, как почти четверть века назад, в июле 1995 года, когда от жары (выше 36°) только в Чикаго за три дня умерли более 700 человек. Большинство погибших были малоимущими или пожилыми людьми и, естественно, не имели кондиционера. Не удивительно, что медики часто называют жару «тихим убийцей»

Всего же в июле этого года в центральной части Соединенных Штатов и на восточном побережье от невыносимой жары мучились от 150 до 200 млн человек.

Температур в районе 40°, а порой и выше не выдерживали не только люди, но и техника. По всей стране зафиксировано огромное количество всевозможных техногенных ЧП, чаще всего связанных с электроэнергией. Неоднократно останавливались метро и электрички, в Нью-Йорке сотни тысяч горожан провели минувшие выходные без света. Пришлось отменить множество спортивных и концертных мероприятий. Организаторы, к примеру, впервые отменили Нью-йоркский триатлон, которые до этого проводили семь лет при любой погоде.

Главный удар жары приняло на себя Восточное побережье. В Нью-Йорке, например, столбик термометра в последние дни несколько раз поднимался до отметки 40°. В крупнейшем городе Соединенных Штатов так же, как во многих других американских городах, введен режим чрезвычайной ситуации.

На пределе сил все, даже полиция. Так, полицейское управление городка Брейнтри, штат Массачусетс, обратилось в Facebook к тем горожанам, кто собирается нарушить закон, и попросило их отложить исполнение задуманного до окончания жары.

«Заниматься противоправной деятельностью при такой температуре (не ниже 35°, но по ощущениям – значительно выше 40°) очень опасно».

Между тем, в Европе, где только-только отдышались от еще более сильной жары, чем за океаном, на этой неделе готовятся ко второй волне аномальной жары. По прогнозам синоптиков Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), столбик термометра в отдельных местах вновь будет подниматься выше 40°. Июньские рекорды (например, 46° во Франции), надеются специалисты, в этот раз устоят, но гарантий, естественно, не дают. Синоптики прогнозируют, что в наиболее жарких районах температура будет превышать норму на 12°.

Французские метеорологи прогнозируют в центральных районах страны температуру до 41°.