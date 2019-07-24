Депутаты Госдумы повысили НДС на пальмовое масло и снизили на фрукты и ягоды

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли закон, который предусматривает снижение с 20% до 10% ставки НДС для фруктов и ягод. При этом ставки НДС для пальмового масла напротив увеличены с 10% до 20%.

Этот закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, то есть не раньше 1 октября 2019 года. По словам спикера Госдумы, льготная ставка НДС для фруктов и ягод позволит российским производителям значительно увеличить объёмы оборотных средств, направив их в дальнейшем на закладку новых фруктовых садов и виноградников.

В свою очередь увеличение НДС для пальмового масла, как считает спикер принесёт в бюджет государства дополнительные финансовые средства, которые можно будет использовать для поддержки производства молочной продукции, передаёт РИА Новости.