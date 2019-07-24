Спрос на доллары резко вырос

При стабильных курсах доллара и евро и в отсутствии значимых новостей МосБиржа с 15 июля зафиксировала наплыв желающих приобрести американскую валюту, пишет портал Finanz. Со средних значений мая-июня (1000-1200 заявок к вечерней сессии) уже в конце прошлой недели количество заявок на покупку долларов достигло 1500-1600, а в последние часы торгов понедельника, 22 июля, достигло максимума с начала года.

В итоге за один день биржей было зарегистрировано 2028 заявок покупателей в паре доллар-рубль с расчетом «завтра» и менее 800 - от продавцов. Дисбаланс стал рекордным с последней декады декабря, когда рубль переживал третью и последнюю волну ослабления, подбросившую курсы до отметок 70 за доллар и 80 за евро. Всплеск покупательского интереса возник при абсолютном штиле на рынке: курс доллара держится между 62,75 и 63,16 за доллар.

На ситуацию влияет совокупность факторов, говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер». Во-первых, сейчас идет сезон дивидендных выплат, иностранные инвесторы конвертируют рубли в свои валюты. Плюс, конечно, каким-то компаниям нужно докупать валюту для выплаты по дивидендам. Во-вторых, наблюдается ухудшение сальдо платежного баланса Российской федерации, которое наступает в августе.

В-третьих, продолжает аналитик, это грядущие заседания ЦБ РФ в эту пятницу 26 июля, на котором регулятор может снизить ключевую ставку и ослабить российскую валюту. Близится и 31 июля, когда ФРС США объявит свое решение по ключевой ставке. Ну и четвертый важный фактор, который оказывает поддержку американской валюте это достижение договоренности между Администрацией США с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Это вызывает спрос на доллар со стороны участников рынка.

Поддержку рублю будут оказывать цены на нефть, которые вследствие сезона ураганов в США будут оставаться на комфортных уровнях и идущий налоговый период, который закончится 28 июля. По прогнозам Вячеслава Абрамова, рубль может ослабнуть в район 65-66 рублей за доллар в августе-сентябре.

Вчера торги на валютном рынке открылись с гэпом вверх, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Доллар резко укрепился, но был также резко осажен продавцами, поэтому говорить о скором резком ослаблении рубля преждевременно: есть ряд продавцов доллара, и, возможно, это маркетмейкеры, которые при малейшем повышении курса вываливают большие объемы. Думать, что мы знаем об их планах на август, было бы наивно, но, конечно, страховка в виде хотя бы половины наличности в валюте не помешает.

Август — исторически тяжелый месяц для российской экономики и для страны в целом, характеризующийся экономическими и техногенными катастрофами, год за годом приучающий граждан к осторожности и создании страховок в виде мультивалютных корзин, рассказывает аналитик. Пока отметка 63,2 рубля за доллар остается серьезным уровнем сопротивления для доллара. Но, если она будет пройдена в силу каких-то внешних новостных поводов, например, слишком жестких санкций, то валютная пара остановится уже только на 64 рублях.

Эти прыжки курса слишком малы, чтобы зарабатывать на них при помощи обменных пунктов, и создают скорее тревожность у среднего инвестора, чем желание зарабатывать, считает Алексей Антонов. Поэтому хорошим подходом можно, как и 20 лет назад, считать покупку долларов каждый месяц небольшими порциями, с целью формирования финансовой подушки безопасности.