С надеждой на плохого парня

В среду Тереза Мэй совершит то, что положено по процедуре: подаст королеве прошение об отставке с поста премьер-министра. Её место займет тот, за кого проголосовали большинство членов правящей Консервативной партии - Борис Джонсон.

Его кандидатуру поддержали 92153 тори. Соперник Джонсона по финальной части выборов лидера партии (который, по заведенному порядку, должен возглавить правительство) Джереми Хант набрал много меньше - всего лишь 46656 голосов.

Показательно, что оба кандидата не чужды министерству иностранных дел. Хант - действующий глава МИД, Джонсон - бывший. Нет сегодня для Великобритании более актуальной темы, чем внешняя политика. Страна, проголосовав в 2016 году за выход из ЕС, никак не может осуществить этот выход.

Неспособность договориться с парламентариями об условиях брексита привела Терезу Мэй к отставке. Претензий ко всем предлагавшимися правительством вариантам выхода из ЕС у лейбористов, да и у консерваторов было множество. Причем часть из них была похожа на попытки саботировать брекзит. Британские политики определенно не желают брать на себя ответственность за плату, в которую обойдется британскому обществу брекзит. Что ж, боязнь ответственность - это издержка демократии, системы, при которой народ имеет возможность карать власть за ошибки.

В этих условиях британцы просто не могли не избрать Бориса Джонсона. Долгие годы он создавал имидж плохого парня местной политики, который на столько смел, что не боится испортить себе репутацию. В биографии Джонсона - увольнение из газеты за публикацию непроверенных сведений, высказывания, которые можно трактовать как расистские, ксенофобские и лживые, семейные скандалы. И при этом новый британский премьер, как признают даже его самые ярые недоброжелатели, является энергичным человеком, способным предлагать простые, понятные, но неординарные идеи, от которых шарахаются как от огня более респектабельные политики-тори.

Пока они (тот же Джереми Хант) рассуждают о цене за “развод” с Евросоюзом, Джонсон предлагает взять - и не платить ЕС никаких отступных. В то время как политики Великобритании наперебой говорят об опасности ухода из Объединённой Европы без каких-либо договоренностей с ней, новый британский премьер заявляет о том, что не надо опасаться брексита без сделки. Ну, не получится до 31 октября, очередного дед-лайна, установленного ЕС, договорится об условиях выхода - что ж поделать? Придется выходить безо всяких условий, решая возникающие проблемы, так сказать, в рабочем порядке.

Такая смелость британцам, уставшим от нерешительных бюрократов во власти, конечно, импонирует. От Джонсона ждут решительных действий. В частности, он должен как-то определиться с вопросом вопросов брексита: как быть с Северной Ирландией? Брюссель категорически настаивает на том, чтобы, в случае выхода Великобритании из ЕС, на её сухопутной границе появились бы таможенные посты. Иначе в Евросоюз хлынут беспошлинные британские товары. Хочет Великобритания покинуть ЕС - пусть разрушает единое таможенное пространство, в котором многие годы существует Ирландия и Северная Ирландия. То есть, разрушает экономику одной из потенциально проблемных территорий Великобританию. Готов ли Джонсон пойти на такой риск? Пока это открытый вопрос.

“Если уж человек 50 лет назад смог найти способ слетать на Луну и обратно, то у нас определенно есть технология того, как решить вопрос с границей Северной Ирландии - единственной проблемой на пути у сделки по брекситу”, - оптимистично заявил Джонсон. Избиратели, похоже, поверили.

Британский журналист Джеймс Батлер на страницах The New York Times назвал избрание Джонсона началом конца Великобритании, а его самого - премьером, который приведет страну к развалу. В Консервативной партии уже формируется оппозиция новому главе правительства: она обещает лишить его права выйти из ЕС без сделки.

Чтобы развеять все опасения на свой счет и войти в историю страны как герой, а не как ее могильщик или просто неудачный премьер, у Джонсона остается совсем мало времени. Сентябрь-октябрь обещают быть жаркими политическими месяцами в Великобритании. И главным их героем (или антигероем) станет глава правительства.