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Европа готовится к торговой войне с США

Москва, 24.07.2019
По мере ускорения избирательной кампании Дональда Трампа нарастает угроза введения Вашингтоном тарифов на европейские товары. И в первую очередь, на автомобили из Старого Света
#Торговые войны
  • Европа готовится к торговой войне с США

AP/TASS

Через год после заключения между Трампом и Юнкером договоренности о торговом перемирии Брюссель вновь готовится к введению Америкой тарифов на европейские товары и изделия. Переговоры о торговом соглашении до сих пор фактически не начались. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, между тем, предупредила, что США в скором будущем введут тарифы на европейские товары на общую сумму 25 млрд долларов и что это будет ответный удар в споре между Вашингтоном и Брюсселем о субсидиях авиакомпаниям. Кроме этого, Белый дом начал расследование принятого во Франции «цифрового» налога, который явно нацелен на американских IT-гигантов. Давление США на Европу с целью заставить ее разорвать все деловые связи с Ираном и антииранские санкции еще больше испортили отношения между ЕС и США. 

У США есть способы усилить давление. Европейские дипломаты и еврочиновники боятся введения Белым домом в ноябре болезненных для Европы тарифов на европейские автомобили. ЕС готовится к этому удару и угрожает зеркальным ответом – обложением тарифами и пошлинами американских товаров на 20 млрд долларов. Т.еналицо предвоенная обстановка 

«По сравнению с прошлым годом количество раздражителей в торговле не уменьшилось, а увеличилось,- считает начальник отдела международных отношений BusinessEurope Луиза Сантос.- Очень трудно сохранять в такой обстановке положительный настрой». 

Для сохранения хрупкого перемирия новый еврокомиссар по торговле Сабина Вейанд отправилась за океан обсуждать проблемы с заместителем торгового представителя США Джеффри Герришем 

Перспективы выглядят мрачно, потому что Трамп твердо уверен и сумел убедить в этом большинство американцев, что торговые партнеры, включая Европу, многие годы злоупотребляли доверием США и что сейчас Европа должна пойти на односторонние уступки. 

Президент Трамп неоднократно говорил о желании сократить 169-миллиардный дефицит в торговле с ЕС. Проходящая сейчас в США предвыборная кампания только усиливает напряжение. 

Посол США при ЕС Гордон Сондленд считает, что Европа должна ждать новых решительных действий от администрации Трампа. Он предупредил, что у Вашингтона имеется большой арсенал средств для этого, включая болезненные для Старого Света тарифы на автомобили. 

В Вашингтоне все сильнее недовольны сопротивлением Евросоюза. В мае Трамп заявил, что импорт машин и определенных автодеталей из Европы угрожает национальной безопасности США и велел торговому представителю Роберту Лайтхайзеру учесть эту угрозу в торговых переговорах в течение шести следующих месяцев. 

Трамповский дедлайн – середина ноября выбран не случайно. За две недели до этого Юнкера на посту президента Еврокомиссии сменит Урсула фон дер Ляйен. Никаких сигналов того, что торговые переговоры сдвинутся с мертвой точки раньше этого времени нет. 

Стороны пока опубликовали свои противоположные взгляды на переговоры. К примеру, США настаивают на внесении в перечень обсуждаемых вопросов сельскохозяйственные продукты, а ЕС требуют их исключения. 

По другую сторону Атлантики надеются, что со сменой власти в Брюсселе изменится и подход ЕС к проблемам и переговорам с США. В частности в Белом доме надеются, что Европа все же согласится включить в переговоры сельхозпродукты. Здесь следует иметь в виду, что на Белый дом в этом вопросе сильно давит Конгресс.  

Однако надежды на сговорчивость фон дер Ляйен могут оказаться напрасными, потому что у нее мало места для маневра. Решение о сельхозпродуктах было принято всеми членами ЕС. Категоричнее всех выступает против включения их переговоры Франция. 

Непримиримая позиция Парижа в этом вопросе подчеркивает нарастающее напряжение в отношениях между Францией и Германией, которая за проявление большей гибкости. В Берлине надеются, что гибкость позволит избежать введения американцами тарифов на европейские автомобили, которые больнее всего ударят как раз по немецкому автопрому, занимающему в первой экономике Европы далеко не последнее место. Так, в прошлом году Германия экспортировала в США автомобилей и деталей на 28,7 млрд долларов, а Франция французских автомобилей и деталейпо данным U.SCensus Bureau, менее чем на миллиард. 

В Берлине и Брюсселе рассчитывают на помощь в этом вопросе… самих США, потому что тарифы на европейские машины и детали больно ударят и по американской экономике. Не удивительно, что американский автопром категорически против их введения. 

Здесь на первое место может выйти… характер Дональда Трампа, который, как уже неоднократно и в первую очередь в торговых отношениях с КНР демонстрировал, что в случае сомнений он всегда идет по пути усиления конфронтации, а не ослабления ее.   

Не исключено, что он последует сценарию, примененному в отношениях с Китаем и Мексикой, когда он сначала угрожал введением небольших тарифов в 5-10%. По мнению специалистов, 10-процентный тариф на европейские автомобили автопром Старого Света еще кое-как перенесет. Поэтому многие экономисты считают, что он будет действовать по такому же принципу и с Европой: например, введет с февраля 10-процентный тариф и пригрозит, что в течение года его повысит. Таким образом, сохранится нужное напряжение до президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2020 года. 

Сантос считает, что судьба Европы в немалой степени будет зависеть от исхода торговых переговоров между США и Китаем, потому что, по крайней мере, советники Трампа хотят избежать торговой войны на два фронта. Впрочем, и здесь никакой гарантии нет, потому что последнее слово останется за непредсказуемым Дональдом Трампом. 

  

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