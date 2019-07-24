Украина попросит МВФ снизить цены на газ

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что на переговорах с МВФ Киев попросит смягчить позицию Фонда по тарифам на газ для населения. «Нет другой позиции, которая может не восприниматься МВФ, это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители. Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы была более мягкая позиция, связанная с ценами на газ и введением либерализованного рынка газа» - заявил Герус.

Ранее «Нефтегаз Украины» снизил цену природного газа для населения в июле месяце на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В июне, в свою очередь, цена газа для населения была снижена 7,3% - тогда в «Нефтегазе Украины» объяснили снижение стоимости газа падением в Европе.