Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: в России резко похолодает

Июль, начавшись на большей части нашей страны с резкого похолодания им же и закончится. Климатический маятник, который продолжает раскачиваться всё с большей силой, в ближайшие дни несколько раз успеет поменяет погодную обстановку во многих российских регионах. Виной всему постоянная смена циклонических и антициклонических воздушных масс, периодически атакующих Русскую равнину.

Погода на выходные в Центральной России. Прогноз Гисметео

По прогнозу Гисметео, в предстоящие семь дней на погоду почти на всей территории Центральной России – от бассейна Волги в верхнем течении и до её притоков – окажет влияние столкновение антициклона, который сейчас формирует повышенный температурный фон в европейской части страны, с мощным циклоном, надвигающимся с Арктики.

Так, в Смоленске, Калуге, Туле и Рязани пока настоящее лето: в пятницу, 26 июля здесь – плюс 25-27, облачно с прояснениями; в субботу, 27 июля – солнечно, плюс 28-29. Но уже в воскресенье, 28 июля начнётся похолодание: небо затянут кучевые облака, пойдёт сильный дождь, усилится ветер, а воздух не прогреется выше плюс 19-21. С понедельника, 28 июля сюда вернётся настоящая осень - с ливнями, грозами и температурным фоном в диапазоне плюс 15-16 днём и плюс 8-10 ночью. Примерно по тому же сценарию будет развиваться климатическая обстановка во Владимире, Иваново, Костроме, Ярославле и Твери. Правда, осадков высокой интенсивности здесь будет меньше, зато столбики термометров в начале следующей недели упадут до совсем не июльских показателей – плюс 12-13 днём и плюс 7-9 ночью. Новая волна потепления, по прогнозу Гисметео, в регионы Центральной России придёт не ранее 4-5 августа.

Прогноз погоды на Урале на 7 дней

Сильные погодные перепады по прогнозу Гисметео, ожидаются на Урале. В частности, в Екатеринбурге, где в четверг, пятницу и субботу будет жарко – плюс 25-27, к воскресенью поднимется сильный ветер пойдёт дождь. Несмотря на это, температура будет держаться в пределах климатической нормы – плюс 22-24. А вот в понедельник, 29 июля очень резко – сразу на 10 градусов – похолодает. В оставшиеся до конца месяца дни сохранится прохладная погода, 31 июля ожидается ливень, который ближе к вечеру может перейти в град.

Значительно теплее будет в Челябинске и Магнитогорске. В период с 26 по 28 июля здесь будет плюс 26-28. Небольшие осадки ожидаются в воскресенья. Климатическая обстановка начнёт меняться в понедельник с приходом арктического циклона. Однако температурный фон останется на приемлемом для конца второго летнего месяца уровне – плюс 19-21.

Гиметео. Прогноз погоды на 7 дней в Москве и Санкт-Петербурге

По прогнозы Гисметео, в Санкт-Петербурге уже начались классические температурные качели. Сейчас в городе на Неве климатическую обстановку формирует южный циклон, под влиянием которого наблюдается повышенная облачность, завтра возможны осадки, плюс 21-22. В пятницу в Северную столицу придут тёплые воздушные антициклонические массы: небо станет ясным, будет ярко светить солнце, атмосферное давление поднимется до 760 мм ртутного столба, а воздух нагреется до 28-29 градусов выше нуля. Ещё жарче будет в субботу – плюс 29-30, снова солнечно и без осадков. Однако лето надолго в Петербурге не задержится. Всё тот же мощный циклон, который сформировался в Арктике, накроет город в понедельник, и в период с 29 по 31 июля опять станет пасмурно, дождливо, ветрено и по-осеннему прохладно, термометры выше плюс 17 в дневные часы не покажут.

Аналогичную погоду прогнозируют специалисты Гисметео в Москве. Завтра в российской столице плюс 21-22 и сильный ливень, в ночь на пятницу будет тепло, а при высокой влажности - даже душно. Днём 26 июля – солнечно, без осадков, плюс 25-26. В субботу – облачно с прояснениями, но жарко – плюс 27-28. В ночь на понедельник регион накроет холодной арктический фронт – после полуночи столбики термометров упадут до плюс 9-11, днём выше 14-16 градусов не поднимутся. Такая погода, как пояснили синоптики, сохранится в Москве до начала следующих выходных.