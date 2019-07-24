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Госдума предлагает сделать в аэропортах платные «курилки»

Москва, 24.07.2019

В Госдуме готовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты. Согласно новым дополнениям комнаты для курения могут стать платными, сообщает газета «Известия».

Напомним, законопроект о возвращении курилок в российские аэропорты уже одобрен в первом чтении, а поправки будут рассматриваться во втором чтении в осеннюю сессию.

Плата за посещение комнаты для курения может стоить от 50 до 100 рублей, рассказал изданию депутат «Справедливой России» Федор Тумусов.

Парламентарий уточнил, что средств должно хватить на покрытие расходов по строительству и содержанию изолированных помещений для курения, которыми будут оборудованы аэропорты.

Напомним, законопроект о возвращении курилок в аэропорты внес на рассмотрение депутат от «Справедливой России» Сергей Боярский. Он уверен, что возвращение курилок поможет снизить количество административных правонарушений, вызванных курением в туалетах и других помещениях аэропотов.

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