Китай предлагает уничтожить все ядерное оружие в мире

Как говорится в Белой книге по национальной обороне Китая, Пекин выступает за полное уничтожение и запрет ядерного оружия по всему миру.

«КНР выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия», - цитирует ТАСС документ.

Также в Белой книге говорится, что Китай никогда не станет применять ядерное оружие первым, даже в условиях скомпрометированного «прагматизмом и двойными стандартами» мирового режима по нераспространению ядерного вооружения. При этом в мире стали появляться и другие угрозы, помимо ядерной, в частности киберугрозы, говориться в документе.

Пекин подтверждает, что его главными целями обороны и безопасности «станут сдерживание и противодействие агрессии». Также Китай будет продолжать сдерживать «независимость Тайваня» и сепаратистские движения такие, как «независимость Тибета» и создание «Восточного Туркестана», говорится в Белой книге.