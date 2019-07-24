Кличко вызван на допрос

Бывший чемпион мира по боксу, мэр города Киева Виталий Кличко был вызван на допрос 26 июля в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу о незаконном использовании коммунальной земли столицы. «Относительно информации об уголовном производстве ГБР относительно моих якобы каких-то нарушений. Абсолютно раздутая чушь! Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле» - написал в своем Facebook. Однако не все разделяют это мнение Кличко – уже много лет мэрию Киева обвиняют в коррупции при выделении земли под застройку, а оппоненты Кличко вошли в ближайшее окружение нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский на встрече с Кличко заявил о намерении разделить полномочия мэра украинской столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Таким образом, полномочия Кличко будут существенно ограничены. Кличко высказал мнение, что решение Зеленского – это «возвращение методов Януковича».