Костя Цзю высказался о виновных в гибели российского боксёра Дадашева

Костя Цзю – прославленный отечественный ветеран бокса – высказался о виновных в гибели своего коллеги по рингу Максима Дадашева, который скончался 23 июля в одной из американских клиник.

По мнению абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов, команда должна следить за состоянием боксёра не только в ходе и после поединка, но и в период подготовку к нему. При этом Цзю пока не понимает, как вообще могло произойти, что Дадашев скоропостижно скончался через несколько дней после поединка, передаёт Sport24.

«Пока мне сложно сказать, что там всё-таки произошло, – пояснил спортсмен. – Может, было обезвоживание организма или ещё что. В любом случае тренер обязан был этот момент почувствовать и сразу же остановить бой».

Кроме того, Цзю считает, что должны быть какие-то предпосылки случившегося.

«Как он вес делал, было ли обезвоживание, это всё надо учитывать. К сожалению, мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжёлое ощущение и страшная утрата», – резюмировал бывший боксер.

Напомним, 28-летний российский боксёр Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных на ринге во время поединка с Сабриелом Матиасом, состоявшемся в Вашингтоне 20 июля. Поединок за право стать претендентом на титул чемпиона по версии IBF был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера нашего боксёра. В одной из местных клиник, куда был экстренно госпитализирован Дадашев, врачи диагностировали ему отёк мозга и провели операцию по трепанации черепа. После этого спортсмена ввели в искусственную кому из которой вывести боксёра так и не удалось. По словам его знакомого, у Дадашева не выдержало сердце.

Позже в интервью CBS Sports вдова скончавшегося российского боксера Елизавета Апушкина подтвердила кончину своего мужа и поблагодарила «всех, кто заботился о Максиме в его последние дни».