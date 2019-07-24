Вход/Регистрация Подписка

Костя Цзю высказался о виновных в гибели российского боксёра Дадашева

Москва, 24.07.2019
По мнению Цзю, должны быть какие-то предпосылки случившегося
  • Костя Цзю высказался о виновных в гибели российского боксёра Дадашева

США. Лас-Вегас. Российский боксер Максим Дадашев празднует победу над мексиканцем Антонио Демарко. 20.10.2018.

AP/TASS

Костя Цзю – прославленный отечественный ветеран бокса – высказался о виновных в гибели своего коллеги по рингу Максима Дадашева, который скончался 23 июля в одной из американских клиник.

По мнению абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов, команда должна следить за состоянием боксёра не только в ходе и после поединка, но и в период подготовку к нему. При этом Цзю пока не понимает, как вообще могло произойти, что Дадашев скоропостижно скончался через несколько дней после поединка, передаёт Sport24.

«Пока мне сложно сказать, что там всё-таки произошло, – пояснил спортсмен. – Может, было обезвоживание организма или ещё что. В любом случае тренер обязан был этот момент почувствовать и сразу же остановить бой».

Кроме того, Цзю считает, что должны быть какие-то предпосылки случившегося.

«Как он вес делал, было ли обезвоживание, это всё надо учитывать. К сожалению, мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжёлое ощущение и страшная утрата», – резюмировал бывший боксер.

Напомним, 28-летний российский боксёр Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных на ринге во время поединка с Сабриелом Матиасом, состоявшемся в Вашингтоне 20 июля. Поединок за право стать претендентом на титул чемпиона по версии IBF был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера нашего боксёра. В одной из местных клиник, куда был экстренно госпитализирован Дадашев, врачи диагностировали ему отёк мозга и провели операцию по трепанации черепа. После этого спортсмена ввели в искусственную кому из которой вывести боксёра так и не удалось. По словам его знакомого, у Дадашева не выдержало сердце.

Позже в интервью CBS Sports вдова скончавшегося российского боксера Елизавета Апушкина подтвердила кончину своего мужа и поблагодарила «всех, кто заботился о Максиме в его последние дни».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex
      Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва
    2. На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!
      27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.
    3. У ипотеки появится альтернатива
      Владимир Путин поручил правительству до 10 октября разработать механизмы обеспечения малоимущих жильем
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама