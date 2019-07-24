Курс доллара: аналитики прогнозируют обвал рубля

23 июля российский рубль торговался разнопланово к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии торгов на Московской бирже курс доллара составил 63,26 руб., что на 16,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро, просев к рублю на 17,25 коп. завершил торги на отметке 70,56 руб. При этом на пиковых значениях рубль вчера дешевел к доллару на 0,26% до 63.35 за единицу, что является худшим значением нацвалюты с 10 июля.

Как отмечают аналитики, рубль продолжает дешеветь к доллару и немного укрепляться к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Слабость нацвалюты обусловлена силой доллара на международном рынке. Индекс доллара к корзине из 6 основных валют вырос накануне на 0.4%. Большинство валют стран с развивающимися экономиками также упали к доллару. Причём темпы обесценивания других валют сегмента EM значительно выше, чем темпы падения курса рубля. Дело в том, что поддержку рублю оказывает налоговый период – до 25 июля в бюджет должны быть уплачены НДПИ, НДС и акцизы, а предстоящий четверг станет самым активным днём июльского налогового периода.

При этом, эксперты подчёркивают, что в фокусе внимания трейдеров по-прежнему находятся заседания трёх центробанков – европейского, российского и американского, а рынки преимущественно предполагают, что регуляторы либо снизят ставки, либо сохранят аккомодационную политику.

По мнению Михаила Поддубского из Промсвязьбанка, последние несколько сессий рубль действительно слабеет к доллару, но не из-за своей слабости, а из-за силы доллара. Однако он также считает, что ключевыми событиями для всех валютных рынков являются заседания мировых центробанков.

«Совокупность всех этих событий способна задать тон торгов на среднесрочный период, примерно на несколько недель. Пока же рынки ждут, консолидируясь вблизи текущих уровней», – заметил Поддубский.

Вчерашнее укрепление доллара также было обусловлено новостью о том, что администрация Белого дома и лидеры Конгресса достигли договоренности по потолку государственного долга. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter. На данный момент госдолг США составляет около 22 трлн. долл. Поэтому без достижения этих договоренностей США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже этой осенью.

Как пояснили аналитики банка «Санкт-Петербург», доллар до заседания ФРС будет укрепляется к корзине ключевых валют именно на фоне достижения Сенатом и Палатой представителей Конгресса договоренностей о приостановке действия потолка американского госдолга и увеличения расходов бюджета до 31 июля 2021 года. Таким образом, подчёркивают эксперты, соглашение действительно позволило окончательно избежать риска дефолта по обязательствам США.

«26 июля Палата представителей уходит на 6-недельные каникулы, поэтому обеим палатам Конгресса необходимо утвердить эту сделку уже до конца этой недели», - отметили они.

В свою очередь технические аналитики ProFinance.ru прогнозируют, что в паре доллар-рубль произошёл некий перелом, и инициатива сейчас на стороне доллара. По их мнению, американская валюта, пробив важную отметку на уровне 63,20, сформировала себе плацдарм для рывка вверх и соответствено обвалу рубля к июльским минимумам вблизи 64,00.