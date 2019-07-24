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МКБ ждет предпринимателей из Уфы, Нижнего и Рязани

Москва, 24.07.2019

Московский кредитный банк (МКБ) расширил географию обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь услуги расчетно-кассового обслуживания доступны предпринимателям Нижнего Новгорода, Уфы и Рязани. Банк предлагает набор основных сервисов и услуг: платежи, операции с наличными, специальный продукт для клиентов, осуществляющих ВЭД, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку.

МКБ с июля начал активную работу с предпринимателями за пределами Московской области. На сегодняшний день услуга дистанционного открытия счета доступна также во Владимире, Воронеже, Казани, Самаре, Саратове, Туле и Ярославле.
«Нашим клиентам в регионах доступна полная тарифная линейка банка. Вы можете оставить заявку на открытие счета, и в течение суток к вам приедет наш сотрудник со всеми необходимыми документами», — рассказал начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев.

Компании также могут принять участие в партнерской программе банка, предлагающей получение дохода за привлечение клиентов на обслуживание в МКБ. Сумма вознаграждения зависит от количества открытых счетов и выбранного клиентом пакета обслуживания.

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