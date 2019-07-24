Мюллер обвинил Россию в совершении преступления

Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе публичных слушаний в Конгрессе, которые продолжались почти два часа, обвинил нашу страну в совершении преступления.

При этом он пояснил, что речь идёт о «федеральном преступлении, которая Россия совершила, получив доступ к компьютерам демократов» во время предвыборной кампании-2016 году. Так Мюллер ответил на вопрос одного из конгрессменов, совершила ли РФ федеральные преступления «с целью помочь Трампу».

Напомним, сегодня в Конгрессе США проходили слушания с участием бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские выборы. В своём первом публичном выступлении с момента назначения на эту должность, Мюллер подтвердил обвинения в «систематическом вмешательстве Москвы» в выборы. При этом он подчеркнул, что не рассматривал возможность «сговора» президента США Трампа с Россией.

«Если можно, я ограничу свои показания Конгрессу и не буду говорить о расследовании ФБР действий главы Белого дома», - сказал бывший спецпрокурор.