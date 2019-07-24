«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» обсудить транзит газа

«Нафтогаз» предлагает Москве сесть за стол переговоров и провести технические консультации по транзиту до трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии. С подобным заявление выступил глава украинской госкомпании Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости».

Он считает, что на консультациях, если таковые состоятся, необходимо также позвать представителей ЕК. Витренко рассчитывает, что встреча поможет подготовить проект операторского соглашения и заранее обсудить, какие мощности украинской ГТС планирует задействовать «Газпром».

Напомним, в конце текущего года истекает контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию. На данный момент нет конкретных договоренностей по дальнейшей судьбе транзита.