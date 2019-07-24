Назван продукт, который снимает усталость

Салаты с горьким привкусом являются лучшими продуктами для снятия усталости, рассказала глава управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.

Он сообщила, что продукт вызывает подобный эффект благодаря наличию в своем составе гликозида и лактуцина. Также горькие салаты вызывают аппетит, успокаивают, дают прилив бодрости и снимают усталость.

Зайцева советует сочетать данные салаты с витамином С и каротином, поскольку вместе они «укрепляют стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз».

Выбирая салат, предпочтение следует отдавать продукту с чистыми листьями, по форме соответствующим своему сорту, уточнила диетолог.