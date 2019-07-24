Назад в 2014 год: ОПЕК сдает свои позиции американским сланцевикам

Положение дел на рынке «черного золота» медленно, но достаточно стабильно ухудшается, так как уже сегодня мировой спрос на нефть не дотягивает до ожиданий. Как пишет портал Finanz со ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, уже в начале 2020 года мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что фиксировался в 2014-15 гг.

По его словам, в 2019 году мировой экономике потребуется всего 1,1 млн баррелей новых поставок ежедневно. Мировая добыча превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки. Такой объем ОПЕК нужно дополнительно убрать с рынка, чтобы привести его в состояние баланса, говорится в июльском докладе МЭА. Страны ОПЕК и Россия уже три года ограничивают добычу. Тем не менее, констатируют эксперты, продолжая терять долю на мировом рынке, ОПЕК де-факто сдает его американским сланцевым добытчикам, которые в ближайшие полтора года смогут радикально увеличить экспорт нефти, предупреждает аналитик Сiti Эрик Ли.

До конца 2021 года мощность трубопроводов, транспортирующих нефть из крупнейшего сланцевого бассейна Permian вырастет втрое - в результате к портам восточного побережья хлынет поток в объеме до 4 млн баррелей в сутки (оценка Rystad Enegry). Два крупных техасских порта - Корпус-Кристи и Фрипорт - будут реконфигурированы под нефтяной экспорт. Терминал в первом строит трейдер Trafigura, во втором - Enterprise Products Partners. В результате один только Permian сможет увеличить добычу вдвое за 6 лет, прогнозирует Ли: с 4 до 8 млн баррелей в сутки.

Трубопроводы заработают в начале 2020 года, и главный вопрос сейчас в том, в какой степени сланцевики смогут их заполнить, пишут аналитики Bank of America. Первоначальная мощность составит 2 млн баррелей в день. Это позволит увеличить экспорт с нынешних 2,5-3 до 4,5-5 млн баррелей в сутки. В результате по поставкам на мировой рынок США вплотную приблизятся к России, продающей от около 5,2 млн баррелей ежедневно.

Переизбыток предложения на рынке нефти и вероятная невозможность ОПЕК влиять на ситуацию может действительно привести к печальному сценарию 2014 года, когда ценовые котировки обрушились и зависимые от нефти экономики почувствовали «ухудшение здоровья», соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Однако такого рода сценарий, учитывая агрессивное наращивание добычи в США был достаточно предсказуем – вряд ли в ОПЕК это не предвидели. Другой вопрос – а есть ли согласие внутри членов коалиции и не произошел ли там пересмотр приоритетов.

В целом можно все же остановиться на мнении, что в ОПЕК заседают люди очень разумные и дальновидные – последовательное сдерживание добычи, это то, чего сейчас необходимо очень внимательно соблюдать и контролировать, полагает эксперт. И оснований ставить под сомнение последнюю договоренность о сдерживании добычи на 9 месяцев – нет. Напомним, что речь идет о ежедневной добычи в 1,2 млн барр в 1 полугодии текущего года, где на Россию приходится 228 тыс барр.

Разумеется, считает Дмитрий Жарский, это соглашение для российской экономики – меньшее из зол, но для более удачного финансового результата наилучшим решением бы было снятие ограничений и как следствие увеличения добычи российскими нефтяниками. С другой стороны, в таком случае наша страна опять бы начала терять стимул избавляться от «нефтяной зависимости». В любом случае бюджет нашей страны не пострадает если цены упадут еще больше, так как цена нефти заложена гораздо ниже чем есть сейчас, а вот про других ключевых игроков ОПЕК (СА, Ирак, ОАЭ) этого не скажешь, так как их уровни сбалансированности бюджета находятся в пределах 64-85 долл. за барр., и они находятся в более уязвимом положении.

Так что, уверен Дмитрий Жарский, угроза сланцевой нефти все же есть, но она не будет носить долгосрочный характер поскольку добыча сланцевой нефти имеет ряд важных нюансов и это скорее недостатки, чем преимущества перед традиционным способом. Продуктивность скважин сланцевой нефти очень кратковременная и сейчас в США она на нисходящем уровне. Чтобы поддерживать темпы роста, американские компании должны завершать больше скважин, а это требует новых и новых капвложений, что на фоне общемирового снижения спроса на нефть просто невозможно – они рискуют выйти в минус и прекрасно это осознают. Таким образом, пика своей добычи ключевые сланцевые месторождения США достигнут в диапазоне ближайших 2-5 лет – за счет такого аргумента, долгосрочных последствий традиционным нефтяникам ожидать не стоит.

Но даже принимая во внимание сокращение МЭА прогнозов прироста спроса на 0,1 млн б до 1,1 млн б/д в 2019 году, текущего сокращения объема добычи ОПЕК, до 29,876 млн баррелей в день, достаточно, чтобы обеспечить стабильность рынка нефти в ближайшие кварталы при сохранении потенциала роста цен на нефть к $75 за баррель в середине 2020 г., полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. При необходимости, как показала практика середины 2020 г. к сокращению добычи может – под тем или иным предлогом – присоединиться Россия.