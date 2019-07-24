Цены на нефть подскочили после заявления США о втором сбитом дроне Ирана

Нефть продолжает дорожать после заявления Пентагона о возможно втором сбитом иранском дроне, сообщает «Коммерсантъ». Новость накануне сообщил генерал Кеннет Маккенз.

Стоимость топлива смеси Brent с $62 поднялась более, чем до $64 за баррель, сообщает агентство Reuters.

Второй беспилотник мог быть сбит с корабля Boxer, рассказал один из американских чиновников агентству. Однако пока данная информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что цены на нефть растут уже неделю из-за напряженности на Ближнем Востоке, связанной с ситуацией в Ормузском пролив, через который проходит около одной пятой всех нефтяных поставок.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что корабль США USS Boxer сбил дрон Ирана в оборонительных целях в районе Ормузского пролива. Тегеран позже начал отрицать эту информацию.