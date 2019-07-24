Зеленский увольняет Кличко

По неофициальной информации президент Украины Владимир Зеленский обратился в правительство с просьбой освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Кличко совмещает должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города. В результате этогополномочия Кличко будут существенно ограничены.

Ранее Зеленский на встрече с Кличко заявил о намерении разделить полномочия мэра украинской столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Кличко высказал мнение, что решение Зеленского – это «возвращение методов Януковича».

Сегодня стало известно, Виталий Кличко был вызван на допрос 26 июля в Государственное бюро расследований Украины по делу о незаконном использовании коммунальной земли столицы.