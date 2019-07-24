Озон запустил опцию доставки «оставить заказ у двери»

Интернет-гипермаркет Озон запустил эксперимент с доставкой до двери, пишет «Коммерсантъ». Компания стала первой в России, которая начала использовать опцию возможности в отсутствие заказчика оставить посылку у двери.

В случае пропажи посылки компания вернет заказчику деньги, сообщили изданию в Ozon.ru.

Теперь при оформлении доставки с курьером на сайте интернет-магазина пользователь сможет выбрать новую опцию «оставить заказ у двери». Далее с заказчиком связывается курьер и уточняет детали доступа к квартире.

Подтверждением того, что посылку оставили у двери, станет фотография, которую курьер сделает на месте. Далее фото будет загружено в личный кабинет заказчика.

Пилотным регионом по внедрению новой формы доставки станет Москва, опция добавлена по просьбе заказчиков. Эксперимент будет распространятся только на предоплаченные заказы, не содержащие свежие продукты или товары для здоровья, пояснили в Ozon.ru.