Порошенко явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Порошенко был вызван по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, ГБР расследует несколько уголовных дел, где фигурирует Порошенко.

Ранее ГБР вызывала Порошенко на допрос 17 июля этого года, но экс-президент Украины не явился по повестке, а улетел в Страсбург. По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, его клиент не получал повестки на допрос в ГБР на 17 июля. При этом адвокат экс-президента опубликовал письмо, направленное им в ГБР, где он сообщает что Порошенко до 21 июля «часто находится за пределами Киева» и не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку «существенно занят в деятельности, связанной с выборами».