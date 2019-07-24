Россияне стали экономить на моющих средствах

В России значительно упали продажи моющих и чистящих средств, сообщает компания Nielsen итоги своего исследования.

Большей других пострадал сегмент кондиционеров для белья, его граждане России стали покупать на 11,8% меньше. Данные компания приводит за период с июня по 2018 года по май 2019.

На 6% стали меньше покупать стирального порошка, замыкает тройку бытовых товаров, на которых стали экономить российские граждане, средства для мытья посуды и чистящие порошки. Их россияне в указанный период покупали на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Более 80% всего объема покупаемых порошков жители России предпочитают приобретать по акции. По скидкам приобретаются и 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств.