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Спецпрокурор Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве РФ в выборы

Москва, 24.07.2019

В Конгрессе США проходят слушания с участием бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские выборы.

В своём первом публичном выступлении с момента назначения на эту должность, Мюллер подтвердил обвинения в «систематическом вмешательстве Москвы» в выборы. При этом он подчеркнул, что не рассматривал возможность «сговора» президента США Трампа с Россией.

«Если можно, я ограничу свои показания Конгрессу и не буду говорить о расследовании ФБР действий главы Белого дома», – цитирует спецпрокурора ТАСС.

Напомним, в апреле 2019 года Роберт Мюллер завершил расследование, подтвердив, что наша страна якобы вмешивалась в американские выборы. При этом он не нашёл никаких свидетельств «сговора» между Трампом и российские спецслужбы.

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