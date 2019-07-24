В Анкаре тяжело ранен белорусский дипломат

Белорусский дипломат тяжело ранен в Турции. Инцидент произошёл вечером 24 июля в Анкаре, передаёт РИА Новости.

В свою очередь издание Hürriyet уточняет, что в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции выстрелил отставной турецкий военный, который после нападения покончил с собой.

Между тем, по данным агентство Demiroren, на советника-посланника посольства Белоруссии напал его сосед, который дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии. В настоящее время дипломат находится в одной из местных клиник. Его состояние оценивается как тяжёлое. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.