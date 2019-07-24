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СРОЧНО: В России прокомментировала заявление Киева о возвращении украинских моряков

Москва, 24.07.2019

Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в РФ – прокомментировала заявление своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о том, что Киев и Москва уже договорились о возвращении домой украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за попытку незаконного пересечения границы в Керченском проливе. 

По словам Москальковой, следователи пока не принимали таких решений. При это она подчеркнула, что Денисова час назад по телефону ей сказала, что через МИД обратилась в следственные органы ФСБ РФ с просьбой заменить меру пресечения морякам на поручительство, чтобы их отпустили из-под стражи. Кроме того, российский омбудсмен пояснила, что насколько ей известно, следственные органы никаких решений по морякам пока не принимали, передаёт РИА Новости.

«По крайней мере, мне об этом ничего не известно», – резюмировала Москалькова.

Ничего не слышал об этом и адвокат моряков Николай Полозов, который отметил, что если бы с моряками проводились процессуальные действия, то защиту поставили бы в известность.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина и Россия якобы уже договорились о возвращении домой 24 военных моряков, задержанных в Керченском проливе за попытку незаконного пересечения российской границы.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», – утверждала она.

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