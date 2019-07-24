В Европе предрекли крах «Укртрансгаза» из-за долгов

В Европейской федерации энерготрейдеров обеспокоены долгами компании «Укртрансгаз» за газ для технических нужд. В федерации заявляют, что данный факт сам по себе угрожает стабильности украинской корпорации, ставя под вопрос надежность поставок. Об этом говорится в письме на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В начале лета ни один поставщик не вышел на тендер аукционов по закупке газа у «Укртрансгаз» из-за того, что компания не рассчиталась по заключенным ранее договорам. На сегодня долг достиг 4,1 миллиарда гривен или десяти миллиардов рублей.

В письме говорится, что позже технический газ предоставил «Нафтогаз», что, однако, не вернуло доверие европейских трейдеров.

В свою очередь, «Укртрансгаз» заявил, что финансовые проблемы у компании возникли в результате неэффективности механизма балансировки, который реализуется по кодексу ГТС. Также ситуацию осложняет несанкционированный отбор газа из системы, который может привести к крупным перебоям транспортировки газа через Украину.

В Европе также уверены, что данный факт негативно сказывается на репутации Украины, как поставщика топлива, при учете предстоящих трехсторонних переговоров газа в формате ЕС — Россия — Украина, подчеркивает EFET.