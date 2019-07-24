В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Светлана Радионова – глава Росприроднадзора – заявила о необходимости в самое ближайшее врем создать государственную программу по рекультивации территории завода «Усольехимпром», расположенного в Иркутской области.

В интервью газете «Известия» она предупредила, что в противном случае этот регион ожидает серьёзная, глобальная экологическая катастрофа, которая по своим последствиям будет сопоставима с тем, к чему привела авария на Чернобыльской АЭС.

«Предприятие «Усольехимпром» – это ярчайший пример безобразного поведения собственника, – подчеркнула чиновник. – Это огромное заброшенное химически опасное предприятие, находящееся в полуразрушенном состоянии. Собственники выкачали из него всё, что было возможно и просто бросили».

Она также рассказала, что недавно посещала предприятие, и сама видела, что там творится. Как пояснила, глава Росприроднадзора в настоящее время вся территория заражена ртутью, в полуразрушенных корпусах завода до сих пор хранятся ёмкости с химикатами.

«Что там конкретно, никто даже не знает. Кроме того, в скважинах, из которых уже давно выкачали весь солевой раствор, находятся нефтяные отходы, а рядом Ангара».

В связи с этим она очень опасается, что если такую скважину прорвёт, то река будет сильно загрязнена.

«Нам всем нужно действовать уже сейчас, пока не поздно. В противном случае мы получим экологический Чернобыль на территории РФ», – резюмировала Родионова, добавив, что она как глава Росприроднадзора обратилась в российский Кабмин с просьбой создать государственную программу по рекультивации этого объекта.