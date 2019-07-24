В России проходят испытания двух новейших подлодок

Как сообщает командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, российские ВМС проводят испытания новейших атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

В частности тестирование проходят подлодки «Казань» (вторая субмарина проекта «Ясень-М») и стратегический ракетоносец «Князь Владимир» (четвертый корабль проекта «Борей», модернизированный до уровня «Борей-А»), сообщает «Военное обозрение».

Подлодки проекта «Ясень» представляют собой универсальные ракетоносители ядерного оружия, сообщил глава «Севмаша» Михаила Будниченко. Он добавляет, что также возможности лодки позволяют ей функционировать и как субмарине «неядерного сдерживания». Оба корабля снабжены сверхточным вооружением, что дает возможность называть их «высокотехнологичными и наукоемкими подлодками».

Обе субмарины будут заложены в 2020-2021 годах, а ВМФ России получит их на вооружение примерно в 2027 году.