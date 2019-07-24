В США придумали, как не дать Зеленскому сблизиться с Россией

Сразу же после оглашения первых результатов досрочных парламентских выборов на Украине в команде действующего президента неожиданно заявили, что планируют пригласить в коалицию с уверенно побеждающей партией «Слуга народа» политсилу «Голос» музыканта Вакарчука, которая едва преодолевает пятипроцентный барьер.

По мнению журналистов издания «Страна.ua», такое объединение партий, которые, мягко говоря, находятся на разных полюсах электорального рейтинга украинских избирателей, активно лоббируют западные партнёры «самостийной», как гарантию незыблемости курса страны. Другими словами, в коалиции с «Голосом» Вакарчука, который открыто называет Россию агрессором, Владимир Зеленский вряд ли сможет сделать хоть какие-то шаги в сторону сближением с Москвой. Тем самым «Слуга народа» плюс «Голос» по замыслу Вашингтона, станет реинкарнацией коалиции БПП и «Народного фронта», только с «новыми лицами».

Источники издания в лоббистских кругах США, близких к Госдепу, уже подтвердили, что в США хотели бы видеть именно такую коалицию. В частности, по словам источника, об этом открыто заявляет бывший американский посол на Украине, а ныне заместитель помощника главы Госдепа Джордж Кент. Между тем, отмечается, что в администрации Дональда Трампа к таким идеям относятся с некоторым недоверием. Так же, как и к партии «Голос», которая является детищем Сороса – прямого врага Трампа.

Несмотря на все «за» и «против», в западных СМИ активно обсуждается коалиция именно «Голоса» и «Слуги народа». Причем музыканту-политику Вакарчуку уделяют много внимания – как будто именно его политсила, а не партия президента Зеленского и есть главный победитель прошедших на Украине выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению Вакарчука новый состав Верховной Рады должен принять закон, который бы чётко регламентировал отношения между Украиной и «государством-агрессором» Россией. При этом он заявил, что «самостийная» страдает от двойных стандартов. Кроме того, Вакарчук считает, что государство зачастую отказывается, брать на себя ответственность за многие вещи.

«Поэтому для меня, как и для многих остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни наши граждане принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, наоборот, очень активно гастролируют по России», – пояснил Вакарчук.

Судя по всему, музыкант, который в свое время на выступлениях в нашей стране заработал немалые суммы, решил, что остальным этого делать нельзя.