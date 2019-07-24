В Киеве рассказали о позиции Зеленского по Крыму

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что Зеленский не признает российскую принадлежность Крыма в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.

«Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией» - заявил Потураев в интервью телеканалу ATR.

Ранее Потураев, в интервью другому телеканалу, предложил переименовать Россию в Московию на украинских картах. Кроме того, Потураев предложил переименовать русский язык, используемый в России, в «российский язык», а русским языком называть язык используемым русскоговорящими жителями на Украине.