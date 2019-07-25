Диетолог перечислил самые вредные продукты для завтрака

Булочки, печенье, бутерброды с колбасой в купе со сладким чаем являются самым вредным завтраком, рассказывает диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что поклонникам здорового образа жизни необходимо отказаться от легких завтраков, поскольку он вызывает резкий скачок глюкозы и, как результат, желание перекусить «чем-нибудь сладеньким» ближе к обеду. Тот же эффект вызывают поздние завтраки, а отказ от утреннего приема пищи и вовсе ведет к ожирению, преждевременному развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям, поскольку весь дневной объем принимаемой пищи смещается к вечеру.

Идеальный завтрак, по мнению Соломатиной, должен быть сытный и калорийный, что позволит «продержаться» без перекусов до обеда, получив достаточно энергии на весь день

Утром необходимо обязательно приготовить себе кашу, которая является источником сложных углеводов, омлет или творожную запеканку, которые станут для вас источником белка, продолжила Соломатина. Она рассказала, что вкупе это сочетание дает ощущение сытости, однако не приведет к набору лишнего веса.