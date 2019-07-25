С 1 июля приостанавливает работу дизелепровод Россия-Украина

Крупнейший украинский импортер дизельного топлива Wexler Group заявил о приостановлении поставок дизтоплива по трубопроводу из России. «Решение принято в связи с тем, что дополнительное спецпошлину делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными» - заявили в компании. Дизелепроводом поставлялось на Украину около 2,5 млн. тонн дизельного топлива в год.

С 1 августа 2019 года Украина вводит специальные пошлины на российское дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом - она будет составлять 3,75%, а с 1 октября 2019 года она повысится до 4,0% . Корме того, вводится специальная пошлина на поставки российского сжиженного газа, она составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября. В тоже время спецпошлина на российский дизель, поставляемый железнодорожным и морским транспортом, не вводится. Таким образом, спецпошлина направлена против оператора дизелепровода и преследует своей целью передел на рынке импортного дизтоплива и сжиженного газа.