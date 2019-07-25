Эксперт рассказал, какая валюта идет на смену доллару

Драйвер мирового экономического роста активно смещается в сторону Азии и в «эпицентре его находится Китай», рассказал аналитик инвестиционного банка JP Morgan Chase Крейг Коэн. Он уверен, что доллар утратит статус мировой резервной валюты «в обозримом будущем».

Экономический «сдвиг» Китая «вызван стремительным развитием страны и приверженностью внутренним реформам», продолжил эксперт. В этой связи стоит ожидать выхода юаня и корзины других валют на первый план.

Коэн напомнил, что КНР только за последние 70 лет сумела поднять долю собственного ВВП до американского уровня, увеличив показатель за послевоенный период в четыре раза, почти до 20%.

Также на Китай уже никто не смотрит как на глобальный рынок дешевой рабочей силы, а скорее, как на страну с развитым технологическим рынком. Доллар будет дешеветь также по отношению к золоту, считает Коэн.

Он призывает не драматизировать события, поскольку смена доминирующей мировой валюты является естественным процессом, вызванным экономическими предпосылками.