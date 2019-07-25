Украина может остаться зимой без газа

Не ожидая прорыва в решении вопроса с транзитом газа через Украину в ближайшей перспективе, российский «Газпром» высокими темпами увеличивает запасы природного газа в подземных хранилищах на территории ЕС. Это, считают аналитики Bloomberg, даст возможность компании обеспечить потребителей даже в случае, если транспортировка газа через территорию Украины будет полностью остановлена.

Как пишет портал ProFinance, «Газпром» делал подобные запасы и раньше, однако этим летом их объем значительно превышает показатели прошлых лет. Фактически, даже без введения в строй «Северного потока 2» «Газпром» сможет обойтись без транзита через как минимум до конца первого квартала 2020 года. И этой паузы в поставках может быть достаточно, чтобы обеспечить сильное давление на Украину.

Договор на транзит газа из России в Европу истекает 1 января 2020, так что воспользоваться этим потоком «голубого топлива» для удовлетворения собственных нужд Украине не удастся, а реверсу газа из Европы придёт конец. На Украине осознают риски и наращивают запасы — их уровень в подземных хранилищах вырос с 8.74 млрд кубических метров 4 апреля до 15.16 млрд кубометров по состоянию на 22 июля.

"Северный поток - 2" почти наверняка достроят до конца года полностью, уверен шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Появление в Дании нового правительства может ускорить развязку, этому правительству в любом случае не резон будет выстраивать отношения с другими партнёрами по ЕС, начиная с блокирования нужного всем проекта. Но если Дания максимально затянет с разрешением, а потом выдаст его по самому длинному маршруту, то эти 130 км всё равно уложат при скорости 5,4 км в день за 25 дней.

Пуско-наладочные работы могут занять ещё время, но "Газпром" на этот случай, собственно, и наращивает заранее запасы в подземных хранилищах Европы, чтобы на короткий переходный период хватило. Не сомневается в достройке до конца года и европейское проектное сообщество, в частности, недавно высказывался вполне определённо глава Wintershall Тило Виланд. Да и по высказываниям украинских газовиков в духе "всё пропало, немцы нас обманули", становится очевидно: морально они приготовились, что транзит через Украину реально может прекратиться, а технически и европейские потребители, и "Газпром" это переживут.

Исходя из этого, считает аналитик, договориться по сохранению транзита - экономически важно сейчас только для Украины, отчасти может быть ещё и для Румынии, но там необходимые объёмы крайне малы. И больше на словах это интересует Польшу, которая после запуска второй нитки "Северного потока" легко сможет увеличить закупаемые объёмы из России через Беларусь, ну либо в теории и чисто политически мотивированно докупать российский газ в Европе по реверсу.

В итоге, говорит Пётр Пушкарёв, получается тот случай, когда России этот транзит больше не нужен, и для Украины спасение утопающих - дело рук исключительно самих утопающих. Тем более, что у украинской стороны, по большому счёту, и спасательный круг имеется: Украина возьмёт себя в руки и на зиму без российского газа не останется, об этом позаботится осенью новое популярное в народе правительство.

Одержавшая убедительную победу на выборах партия "Слуга народа" получила достаточно кресел в Раде, чтобы самостоятельно скроить сейчас такое правительство здравого смысла по-своему, из прагматиков. Громкого политического веса президента Зеленского должно хватить, чтобы надавить как следует на засидевшееся на своих местах руководство "Нафтогаза", где похоже давно и полностью оторвались от реальности. И теперь новая власть может поставить "Нафтогазу" задачу: делать что угодно, но не переплачивать за реверс из Европы, а во что бы то ни стало заключить с "Газпромом" прямое соглашение на закупки.

Подключится к давлению охотно и Еврокомиссия: для ЕС сохранить транзит через Украину всё-таки весьма желательно с точки зрения политического имиджа. А если господа Коболев и Витренко не смогут или будут сопротивляться, то настроения перетряхнуть все элиты в Украине сейчас настолько сильны, что и нынешнему менеджменту "Нафтогаза" могут новое правительство и президент элементарно указать на дверь, и руководство холдинга сменить.

Варианты решения для "Нафтогаза", так чтобы более-менее сохранить лицо перед своими гражданами, имеются, полагает Пётр Пушкарёв. Допустим, отозвав все иски против "Газпрома" и отказавшись от исковых выплат, как бы "взять долг" с "Газпрома" натурой, в виде финансовых обязательств по модернизации газотранспортной системы Украины - а она всё равно потребуется, если сохранять поставки более чем на год-два. Объяснить народу, что отказ от исков не "зрада", а "перемога": заставили "агрессоров" вложиться в модернизацию трубопроводов и в последний момент сохранили для страны ещё и поступления от хотя бы 10-15 млн объёмов транзита.

Газпром действительно активно наращивает запасы газа в ПХГ Европы – как собственных, так и арендованных. К новому отопительному сезону запасы будут увеличены в 2 раза до 11,4 млрд куб против 5,8 млрд куб в предыдущем сезоне, конкретизирует цифры директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Однако учитывая потребности европейских потребителей, даже этих запасов на длительный период времени не хватит – этого достаточно лишь на первые три-четыре месяца 2020 года. В дальнейшем необходимо либо запускать Северный поток 2, либо возобновлять транзит по Украинской ГТС, с которой по-прежнему не разрешен вопрос продления долгосрочного контракта.

Ситуация на самом деле очень спорная, считает аналитик. С одной стороны, России не выгодно заключать новый контракт с Украиной, при таких затратах на новый трубопровод гораздо большей продуктивности – это как минимум не дальновидно. Но все осознают, что новый проект буксует из-за позиции Дании которая пока еще не выдала своего ответа по прокладке трубы по ее морской территории, а это означает, что Северный поток 2 может быть запущен в эксплуатацию не раньше 2 половины следующего года – в лучшем случае. Возможно, в Газпроме полагают что первый квартал нового года все же станет периодом, когда Северный поток 2 начнет работать – такой шанс, конечно, есть но он очень не велик, и тогда договор с Украиной действительно можно будет не заключать.

Но опять же – в Европе и США, а также и на Украине с таким сценарием не согласны, иначе бы Дания дала это разрешение уже давно. Поэтому, считает Александр Пахомов, вероятнее всего, за 1 квартал нового года ситуация не изменится, и Россия окажется под сильным давлением как со стороны европейских потребителей, которым нужны гарантии что газ будет поставляться бесперебойно, так и со стороны европейских и американских политических сил, которые будут настаивать на заключении нового транзитного договора с Украиной.

По сути, этот договор станет разменной монетой в судьбе Северного потока 2, Россия будет вынуждена заключить новый контракт чтобы дать возможность заработать своему проекту, но все указывает на то, что он будет работать не в полную силу и станет дополнительным подспорьем для поддержания целостности транзита газа.

По прогнозу аналитика, давление на Россию будет продолжаться, новые переговоры о транзите пройдут в Брюсселе 16 сентября и, скорее всего, к этому моменту стороны должны уже будут прийти к определенному решению.

Учитывая, что по Северному потоку 2, даже если он и будет запущен, можно будет прокачивать лишь 30 млрд куб м газа в связи с требованиями газовой директивы ЕС, а общая потребность ЕС в газе составляет более 170 млрд куб в год , при том что украинский транзит из этого объема это порядка 43% - можно предполагать, что новому контракту быть, полагает Александр Пахомов. Добавим сюда, что РФ рассчитывает на 2-ю ветку турецкого потока, который бы мог в теории решить вопрос замещения транзита через Украину, но этот маршрут пока еще далек от завершения строительства – он целиком и полностью зависит от готовности газопроводов на маршрутах Болгария-Сербия-Венгрия-Австрия – а там еще ничего не построено.