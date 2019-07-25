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Экономика Германии пытается приспособиться к трудным временам

Москва, 25.07.2019
#Сергей Мануков
#Германия
  • Экономика Германии пытается приспособиться к трудным временам

DPA/TASS

У первой экономики ЕС все больше неприятностей, но сейчас, похоже, немецкому бизнесу не следует рассчитывать на помощь канцлера Ангелы Меркель. Признаки экономических проблем уже заметны, что называется, невооруженным глазом. Последним тревожным звонком стало резкое снижение индекса настроений в деловых кругах ФРГ. Оно произошло через считанные дни после того, как Меркель защищала жесткую политику своего правительства в отношении расходов, которой недовольны соседи по Европе и США.

В Берлине считают, что вместо того, чтобы вколоть первой экономике Европы мощную дозу средств, которые у него, кстати, есть, их лучше держать в запасе на черный день.

«Нежелание Германии ослаблять фискальную политику представляет главную угрозу для глобальной экономики,- уверен Нейл Дутта, начальник отдела экономики нью-йоркской финансовой компании Renaissance Macro Research.- Пару лет назад над Соединенными Штатами смеялись за ослабление фискальной политики при таком низком уровне безработицы. Может, немцам стоит попробовать это средство?»

У Германии отлично накачанные финансовые мускулы, но в правительстве Меркель преобладает теория, что после экономического роста вполне закономерен спад и что ситуация улучшится после того, как президент Трамп разберется с партнерами и решит с ними все торговые вопросы.

Многие экономисты высказывают мнение, что агрессивная политика в области инвестиций сейчас может быть даже важнее сбалансированного бюджета.

Перед тем, как летом 2018 года начались проблемы, у ориентированной на экспорт экономики ФРГ были 13 кварталов промышленного роста кряду. Естественно, после такого длительного роста ожидался временный спад, у которого нашлись и другие веские причины – скандал с испытаниями автомобилей на выхлопные газы и перегруженность Рейна. Однако спад, который должен был быстро пройти, остался и пока никуда уходить не собирается.

Темпы роста экономики ФРГ в 2019 г. могут замедлиться до 0,5%, т.е. худшего показателя за шесть лет. Bloomberg Economics считает, что во втором квартале в Германии был спад в экономике, из-за чего рост экономики еврозоны не превысил даже 0,2%.

Едва ли в Берлине могут надеяться на помощь других стран, у них положение ничуть не лучше. На этой неделе МВФ понизил прогнозы по росту мировой экономики и торговли на 2019 год. Присутствует в прогнозе и серьезная тревога за следующий год.

Берлин ждет, когда неприятности закончатся, но последствия замедления развития экономики быстро распространяются. Крупнейшим компаниям страны приходится приспосабливаться к трудным временам.

Конечно, не все так мрачно. Есть и хорошие новости. Например, рынок труда в ФРГ чувствует себя достаточно уверенно. Однако в последние недели начинает расти число увольнений. Аналитики Bundesbank предупреждают, что безработица может вырасти. Это усилит давление на правительство Меркель.

Серьезное положение сложилось в немецком автопроме. Кроме неприятных последствий из-за торговых войн и ослабления спроса со стороны США и КНР, автопроизводителям и их поставщикам приходится иметь дело и с глубокими структурными изменениями. В Германии тяжело переживают начавшийся переход к эре беспилотных машин и электромобилей и ослаблению роли двигателя внутреннего сгорания.

Аналитический отдел Daimler AG в этом году сделал уже два предупреждения по снижению прибыли. У производителя деталей Continental сейчас глубокие структурные изменения и большие проблемы с прогнозами по прибыли, вызванные неожиданном спадом в глобальном автопроме.

Правительство ФРГ должно как-то реагировать, но оно пока находится на перепутье. Автопром просит помощь, чтобы хоть как-то компенсировать десятки миллиардов евро, потраченные на разработки и выпуск электромобилей.

В этом году немцы будут отмечать тридцатилетие объединения, когда им пришлось взять обанкротившуюся экономику ГДР. То, что немецкая экономика не только без особых проблем «переварила» восточногерманскую, но и быстро вернула себе ведущие позиции на континенте, говорит об ее огромном потенциале. Оптимистов, надеющихся, что все будет хорошо, в Германии хватает.

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