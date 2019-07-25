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Гисметео, прогноз погоды на август: синоптики предупредили об аномальной жаре

Москва, 25.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на август: синоптики предупредили об аномальной жаре

Сергей Бобылев/ТАСС

В агусте-2019 погода в России будет по-прежнему очень нестабильной. Последний летний месяц продолжит климатическую суматоху, которая началась ещё в конце июня. Регулярная смена атмосферный фронтов приведёт к уже привычным температурным качелям. Однако, в некоторых регионах страны, по прогнозу Гисметео, будет очень жарко. Речь идёт, прежде всего, о юге России где в августе прогнозируется аномальный зной.

Так, солнечная, по-настоящему летняя погода ожидается в Краснодарском крае, на Ставрополье, а также в республиках Северного Кавказа. Здесь весь последний месяц календарного лета температурный диапазон составит от 29 до 35 градусов выше нуля. Осадки если и выпадут, то ближе к концу августа. 

Погода в Крыму. Прогноз Гисметео на август

Август-2019 на всей территории крымского полуострова ожидается жарким и сухим. По прогнозу синоптиков, средняя температура месяца здесь будет выше климатической нормы, а количество осадков – значительно ниже обычного. Синоптики предупреждают, что уже в первой декаде августа Крым накроет аномальный зной. Так, в Форосе, Гурзуфе, Массандре и Ялте в период с 1 по 10 августа воздух в тени прогреется до плюс 32-34. На солнце же столбики термометров подберутся к отметке в 40-41 выше нуля. При этом осадки пока не прогнозируется. Поэтому единственным спасением от удушающей жары станет ласковое тёплое Чёрное море, которое прогреется до 26-25 градусов.

Будет жарко и на курортах, расположенных в Крыму на побережье Азовского моря. В частности, в Керчи, Юркино, Курортном, Золотом и Щелкино с 1 по 15 августа плюс 30-32 в тени и до 40 на солнце. Температура воды – плюс 27-29.

Вторая середина месяца, по прогнозам метеорологов, будет немного прохладнее – в дневные часы почти на всём полуострове термометры будет показывать плюс 27-30, после полуночи посвежеет до плюс 20-21. При этом в самом конце месяца в Крым может прийти циклон, который принесёт грозовые, но всё-таки кратковременные дожди.

Гиметео. Прогноз погоды на август в Москве

По прогнозу Гисметео, в авгсте-2019 выше климатической нормы ожидается в Приволжье, на Урале, в Сибири и Приморском крае. Август также порадует своей погодой Северо-Западные и Центральные регионы страны, а также Москву. Так, в столице России с 5 августа начнётся очередное потепление – горячий южный воздух сместит арктический циклон за пределы региона, после чего столбики термометров поднимутся до плюс 25-27. Такая климатическая обстановка сохранится до начала последней декады. Но и в период с 20 по 31 августа холодно всё-таки не будет – синоптики обещают вполне комфортные плюс 19-22. Хотя без дождей не обойдётся.

Наши предки очень внимательно относились к приметам августа и по ним могли прогнозировать погоду. Так, считалось, что если в первую неделю последнего летнего месяца погода постоянная - зима ожидается снежной; если густой туман клонится к земле – жди в сентябре дожди; август без осадков – предвестник тёплой и сухой осени; ливни и грозы в августе – к пасмурной погоде в октябре.

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