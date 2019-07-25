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Киев готовит новые санкции против России

Москва, 25.07.2019

Киев  выступает за расширение ограничительных мер против России, с этой целью правительство Украины подготовило новый пакет санкций, сообщает газета «Известия».

Инициатором введения новых ограничений против компаний, работающих в Крыму, выступает министерства по вопросу так называемых «временно оккупированных» территорий.

Уточняется, что под новые санкции Украины рискуют попасть 24 предприятия, участвующие в строительстве газопровода из Краснодарского края в Крым, поскольку, по мнению представителей министерства, данные компании «своей деятельностью создают угрозу суверенитету украинского государства».

Новые ограничительные меры стали ответом на решение российского правительства выдавать паспорта РФ жителям Донбасса по упрощенной процедуре, сообщает пресс-центр украинского ведомства.

Москва, в свою очередь, комментируя свое решение, сообщила, что упрощение процедуры получения российского гражданства жителями  Донбасса не противоречит Минским соглашениям.

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