Коммерческие авто жмут на тормоз

На 17,8% до 5 тыс. единиц упали продаж продажи новых грузовых автомобилей по итогам мая текущего года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На рынке лёгких коммерческих автомобилей (LCV) падение еще сильнее: здесь по итогам мая продажи сократились на 20,6% до 7,5 тыс. единиц. По итогам первых пяти месяцев года сокращение продаж не такое сильное, но всё равно заметное: за этот период реализация грузовиков упала на 5,1% (до 29,5 тыс.), LCV – на 7,8% (до 41 тыс.).

По-прежнему первенство на рынке коммерческих автомобилей удерживают российские автопроизводители. В сегменте грузовиков российский автогигант КАМАЗ показывает результат более трети продаж от всего рынка (10,7 тыс. единиц за 5 месяцев). ГАЗ уверенно держит 45% от российского рынка легких коммерческих автомобилей (18,5 тыс. единиц). При этом на фоне общего падения рынка КАМАЗу удается даже демонстрировать положительную динамику продаж: по итогам 5 месяцев он показал прирост в 7,4%. В отличие от нижнекамского производителя ГАЗ оказался в отрицательной зоне: по итогам 5 месяцев его результаты упали на 6,8%.

Впрочем, иностранные компании падают еще сильнее. В сегменте грузовиков продажи Volvo упали на 13%, Scania на 10%, Mercedes на 4%, MAN на 12%, Isuzu на 18%, Iveco на 9%. В сегменте легких коммерческих автомобилей продажи Volkswagen в свою очередь снизились на 2%, Mercedes на 58%, Сitroen на 13%. «Стоимость российских транспортных средств значительно ниже иностранных, -- объясняет расстановку сил на рынке Дмитрий Иевлев, генеральный директор компании «Авто-ПЭК». -- Компании, которые остро нуждались в обновлении автопарка, сделали выбор в пользу более доступных отечественных моделей. А те, у кого потребность в новых автомобилях пока не до конца сформирована, отложили покупку до более благоприятного периода. Также не стоит забывать про государственные программы субсидирования лизинга, в рамках которых существуют лимиты по стоимости спецтехники, что в конечном итоге сужает выбор до отечественных авто».

В целом же замедление общих продаж на рынке коммерческих автомобилей некоторые его участники объясняют сезонными причинами. «В начале летнего периода в транспортной логистике стандартно происходит небольшое затишье, связанное с отпускным сезоном с одной стороны и определённым снижением транспортной активности с другой. Вместе с бурным ростом закупки новой техники, который произошёл в апреле, замедление выглядит вполне логичным», -- считает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic.

Впрочем, другие игроки считают, что для сокращения продаж на рынке есть и более фундаментальные причины. «На внутреннем рынке по-прежнему сохраняется экономическая нестабильность, а отложенный спрос был реализован в предыдущие периоды. При этом тарифы за выполнение услуг значительно не изменились, а стоимость владения машиной существенно выросла, -- указывает Рим Минемуллин, исполнительный директор «ФАВ-Восточная Европа». – Для развития рынка необходимы общее улучшение экономической ситуации в стране, запуск новых глобальных проектов. Также нужно повысить уровень жизни населения. Это повлечет увеличение потребления во всех сферах, что, несомненно, окажет положительное влияние на развитие рынка коммерческого транспорта».