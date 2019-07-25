Курс доллара: эксперты рассказали, что может сделать рубль неуязвимым

Накануне рубль немного укрепился к доллару и евро благодаря carry trade в ожидании заседания трёх центробанков: российского, европейского и американского, а также на фоне отсутствия нового негатива относительно санкционных рисков.

На закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,13 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия вторника. Валюта ЕС торговалась по 70,33 руб. потеряв за сутки 13 коп.

Большинство экспертов отмечают, что рубль укрепился благодаря стратегии carry trade, которую трейдеры используют в ожидании снижения процентных ставок ЕЦБ, ЦБ РФ и ФРС. Кроме того, спрос на рублёвые активы растёт на фоне отсутствия негатива относительно санкционных рисков после вчерашних публичных слушаний в Конгрессе США с участием бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Также нацвалюту поддерживает удачный аукцион российского Минфина по размещению ОФЗ и пик налоговых выплат июля.

Напомним, накануне финансовое ведомство РФ разместило ценные бумаги, спрос на которые превысил предложение в 1,76 раза. При этом двадцатилетние ОФЗ с погашением в марте 2039 года были проданы на общую сумму 20 млрд руб. при спросе более 35 млрд рублей – то есть спрос превысил предложение в 1,76 раза. А цена отсечения была установлена на уровне 103,52% от номинала, что соответствует доходности в 7,49% годовых.

Уже сегодня в бюджет должны быть перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдёт уплата налога на прибыль. Таким образом, общий объём выплат оценивается примерно в 1,5 трлн руб.

По мнению Тимура Нигматуллина из «Открытие брокер», ключевым фактором для расстановки сил в паре доллар-рубль станет заседание ЦБ РФ, на котором почти наверняка снизят ключевую ставку, а также будет воспроизведена мягкая риторика относительно дальнейших действий российского регулятора. Также он отметил, что дополнительной причиной притока средств в рубли является очень удачное размещение Минфина. Поэтому эксперт убеждён, что рубль продолжит укрепление и в паре с долларом будет лидером.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» прогнозирует, что в ближайшие дни нацвалюта будет сильнее расти к евро, чем к доллару.

«У рубля есть все шансы укрепиться до 70 руб. в паре с евро, даже если ЕЦБ не снизит ставки. Так как его «мягкая» риторика и комментарии главы европейского регулятора Марио Драги вероятно лишь усилят давление на евро на глобальных площадках», – отметил эксперт.

В свою очередь аналитики Renaissance Capital ожидая, что ЦБР на своём заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 25 б.п., подчёркивают, что по их мнению, следующее снижение ставки ещё на 25 б.п. произойдёт уже в сентябре этого года.

Между тем, Михаил Поддубский из Промсвязьбанка считает, что всё сейчас складывает в пользу нацвалюты – это и отличная внутренняя история, а именно приближение пика налоговых выплат, и замечательная внешняя история. Речь, по его мнению, идёт об отсутствии каких-либо рисков введения новых антироссийских санкций, а также о заседании Федрезерва.

«Если же говорить о пятничном заседании ЦБ РФ, на котором ожидается снижения ставки на 25 б.п., то лично я считаю, что такой сценарий будет пока нейтральным для перспектив российской валюты, а на фоне скорого снижения ставок, которое в конце месяца объявит ФРС, рубль станет практически неуязвимым для внешних ударов», – резюмировал аналитик.