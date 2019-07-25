Лавров посоветовал Зеленскому «не распылять внимание»

«Не стоит распылять внимание» на создание новых форматов по переговорам об урегулировании ситуации на Донбассе, уверен глава российского МИДа Сергей Лавров.

Таким образом дипломат прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского пригласить для переговоров к «нормандскому формату» лидеров США и Великобритании.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон уже высказался, что не видит в этом необходимости, также данную идею не поддержали во Франции и Германии.

«Формат согласован и имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание», — сообщил Лавров.

Напомним, Владимир Зеленский обратился через Фейсбук к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением обсудить ситуацию на юго-востоке Украины в Минске при участии глав США, Германии, Великобритании и Франции. Тогда, как в дипломатическую группу «Нормандский формат» входят представители Германии, России, Франции и Украины.