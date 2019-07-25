«Роснефть» потребовала налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+

Компания «Роснефть» потребовала снизить налоги для Приобского месторождения на 460 млрд рублей из-за сокращения добычи в согласно сделки ОПЕК+, пишет газета «Коммерсантъ».

Источники СМИ сообщили, что обращение исходило в начале июня от первого вице-президента госкомпании Павла Федорова в адрес заместителя министра финансов Ильи Трунина. Топ-менеджер в частности потребовал компенсацию из-за соглашения по ограничению добычи. Данные меры по компенсации, по словам Федорова, поддерживает и президент России Владимир Путин, о чем он заявил еще в декабре прошлого года.

Федоров предлагает применить вычет, начиная с с 1 января 2019 года, то есть задним числом, сообщает издание. При этом законопроект, утверждающий льготы по данному месторождению, должен быть принят только к 1 октября.