Китай запустит поезд, который будет развивать скорость до 800 км/ч

Китай запланировал запуск самого скоростного поезда в мире. Состав отправится по маршруту Чэнду-Чунцин в китайской провинции Сычуань. Для достижения скорости пассажирского самолета будет использоваться технология maglev (магнитная левитация), которая в настоящее время также функционирует на линии между Шанхайским аэропортом Пудун и городом, пишет independent.

По данным местных СМИ, поезд из Чэнду в Чунцин будет развивать скорость от 600 до 800 км/ч, что сократит время в пути между двумя городами с 1 часа до 30 минут.

При этом средняя скорость пассажирского самолета составляет от 880 до 930 км/ч.

Ранее в этом году Китай объявил о скором запуске беспилотных поездов между столицей Китая Пекином и городом Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.