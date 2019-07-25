Порошенко прятался от следователей в их ведомстве

Вчера, 24 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Допрос не состоялся – «Порошенко пришел с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению» - прокомментировали ситуацию в окружении Порошенко. У следователей другая точка зрения – они вызывали Порошенко на допрос на 25 июля и были заняты другими делами. Порошенко был вызван по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, ГБР расследует несколько уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Вчерашний демарш Порошенко стал очередной попыткой сорвать проведение допроса.

15 июля толпа протестующих, которую на официальном сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» охарактеризовали как «военных запаса, добровольцев, волонтеров и общественных деятелей ворвались в фойе здания и заблокировали выезды из ГБР. Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер. Руководитель ГБР Роман Труба охарактеризовал произошедшее как политическое давление на ведомство.