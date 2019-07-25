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Петру Порошенко пригрозили принудительным приводом на допрос

Москва, 25.07.2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко второй раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). «Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и дать показания» - заявил председатель ГБР Роман Труба. Петру Порошенко вновь передана повестка на допрос, на этот раз на 8 августа. В случае неявки в ГБР обещают доставить экс-президента на допрос силой. ГБР хочет допросить Порошенко по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Помимо этого ГБР расследует еще несколько уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко

Первый раз ГБР вызывала Порошенко вызван на допрос 17 июля этого года, но экс-президент Украины не явился по повестке, а улетел в Страсбург. Вторая повестка была выписана на 25 июля, но Порошенко явился в ГБР на день раньше – 24 июля. «Порошенко пришел с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению» - прокомментировали ситуацию в окружении Порошенко.

15 июля толпа протестующих, которую на официальном сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» охарактеризовали как «военных запаса, добровольцев, волонтеров и общественных деятелей ворвались в фойе здания и заблокировали выезды из ГБР. Протестующие требовали увольнения руководителя ГБР Романа Трубы, который охарактеризовал произошедшее как политическое давление на его ведомство.

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