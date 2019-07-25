Правительство придумало, как резко повысить собираемость налогов с населения

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра населения. Согласно пояснительной записке к документу, он задуман, чтобы собрать воедино доступные государству сведения о гражданах и радикально улучшить собираемость налогов с физлиц. Также данные будут использовать для предоставления госуслуг, в экономпланирования, составления статистики, проведения выборов, а также для «защиты основ конституционного строя и нравственности» россиян.

«В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый централизованный информационный ресурс, предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации, в том числе, контрольной функции налоговых органов», - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Госдумы.

В реестр будут внесены имя, фамилия и отчество граждан; все сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; данные Пенсионного фонда и ОМС; сведения о занятости и образовании; полный перечень информации портала госуслуг и ЗАГСов. Вести реестр будет Федеральная налоговая служба. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года, а создание реестра завершится к 31 декабря 2025 года.

«По факту мы говорим о реализации антиутопии в рамках одного отдельно взятого государства, в котором государство стремится контролировать каждый шаг граждан, - говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. - Закон о Большом брате, а такая аналогия в отношении базы данных, содержащей всю полноту данных о россиянах с момента регистрации их рождения в ЗАГСе, образовании, работе, доходах, имуществе, накоплениях, расходах даже после выхода на пенсию, напрашивается сама собой».

«Не думаю, что главной причиной появления подобных законодательных инициатив являются исключительно риски для конституционного строя и государственной безопасности, формируемых снижением уровня доверия к самой власти со стороны широких слоев населения, поскольку эти риски выглядят сильно преувеличенными. Главной целью, как и всегда, является стремление решить проблемы бюджетов всех уровней, а в первую очередь федерального, за счет повышения уровня собираемости налогов», - добавляет эксперт.

Как напоминает аналитик, с наступлением кризиса в экономике и падением нефтегазовых доходов, ФНС перешло к политике ужесточения контроля над исполнением физическими и юридиескими лицами своих обязательств. Так по итогам прошлого года налоговикам удалось добиться 30% роста налоговых поступлений в федеральный бюджет и 23% роста - в консолидированный. Растут показатели эффекктивности работы ФНС и в этом году: так постуления от уплаты налога на доходы физических лиц выросли только за первый квартал на 7,8%.

Интересно тут другое, считает Дмитрий Жарский: несмотря на все успехи налоговиков, а так же, например, на меры по повышени НДС, рост налоговых поступлений не оказывает стимулирующего эффеккта на экономику, реальные располагаемые доходы по итогам первого полугодия упали на 1,3%, продолжается отток капитала, который по итогам января-июня оценивается в 27,3 млрд долларов. О состоянии частного сектора экономки говорит, например, то, что в первом полугодии на 62,2%, до 1,08 трлн рублей выросли требования к банкротам, это указывает на то, что количество несостоятельных организаций, неспособных далее обслуживать свои долги стремительно растет, а это чревато ростом безработицы, рост индекса промпроизводства оценивается всего в 2,6% за этот же период.

Успехи ФНС и государственная политика, направленная на тотальный контроль над доходами и расходами как физических, так и юридических лиц, по факту не сказываются темпах восстановления экономики. Почему так происходит и насколько эффективно расходуются средства налогоплательщиков, это вопрос, который необходимо задать правительству, полагает Дмитрий Жарский.

Единый реестр населения – в целом позитивное начинание, считает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Сосредоточение в общей электронной базе разносторонних данных о человеке позволяет лучше организовывать госуслуги, предоставление документов и справок в едином центре. Анализ статистики по большим данным даёт возможность более качественного планирования и прогноза различных экономических, демографических и социальных процессов.

С позиции налоговиков важно сосредоточение в единой базе данных о занятости, доходах, крупных расходах и имуществе граждан – недвижимость, транспортные средства, частично ценные бумаги и пр., продолжает эксперт. В сопоставлении с налоговыми декларациями и платежами это в большей степени позволит бороться с уклонением от налогов.

Администрирование же налогов станет более полным и менее затратным, уверен Марк Гойхман, однако кардинально решить проблему обеления доходов реестр не в состоянии. «Серая» занятость, «чёрные» зарплаты – следствие прежде всего чрезмерной налоговой нагрузки на людей при сокращении доходов. Причём налоговая составляющая возрастает, что проявляется, например, во введении расчёта налога на имущество по рыночной стоимости, налога на самозанятых и пр.