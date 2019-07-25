Ритейл пригрозили бойкотом ЦБ

Представители крупных торговых сетей готовы отказаться от участия в проекте Центробанка России - Системе быстрых платежей из-за высоких комиссий на эквайринг, пишут «Ведомости». Как рассчитывают в ЦБ в будущем подобная система должна сделать возможной оплату товаров и услуг по QR-коду.

Соответствующее письмо от ассоциации компаний розничной торговли было направлено главе Центоробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает издание.

Представители ритейла выразили в послании свое недовольство тарифным коридором 0,2-0,7%, посчитав, что банки будут предлагать услуги по эквайрингу исключительно по верхней границе коридора, а значит данная система значительно превысит действующие ставки для крупного бизнеса. В качестве допустимого предела АКИТ называет ставки 0,3-0,4%, превышение которых приведет к отказу от системы.

«Систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться», - утверждают в АКИТ. Специалисты ассоциации также уверены, что вся ответственность за недочеты Системы быстрых платежей ляжет именно на ритейл.