Российские ученые узнали, где находятся секретные спутники США

Российские ученые раскрыли, в каких именно точках геостационарной орбиты работают секретные спутники США, сообщает газета «Взгляд».

Данные о параметрах орбиты спутников, которые обнаружили при помощи телескопов в российской корпорации «Вымпел» и Астрономическом научном центре, ВКС США не предоставляют в открытый доступ.

Открытия российских ученых опубликовало в своем докладе Европейское космическое агентство (ЕКА). В документе приводятся данные о 1638 объектах, при этом только 529 из них управляются с Земли. Остальные объекты либо не работают, либо являются отработавшими ступенями ракет.

Также в докладе сообщается наклонение орбиты к плоскости экватора и точка стояния орбиты, на которой «крутятся» спутники. Помимо этого из документа можно узнать о местоположении секретных спутников GSSAP, Orion, Mercury и CLIO, которые необходимы США для проведения разведки космической обстановки и различных видов радиотехнической разведки.