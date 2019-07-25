Курс доллара: назван пессимистичный сценарий для рубля

Аналитики рейтингового агентства АКРА разработали три макроэкономических сценария для России до 2022 года. Как пишет Forbes со ссылкой на текст исследования, санкции уже не буду оказывать сильное влияние на ситуацию в российской экономике, но турбулентность внешних рынков может оказать сильное давление на экспорт российских товаров и заставить бизнес меньше инвестировать в свое развитие.

Базовый сценарий предполагает, что в 2020 году среднегодовой курс доллара составит 73,8 рубля, а евро — 80,3 рубля. В 2021 году рубль, по этому прогнозу, укрепится (67,3 рубля за доллар и 72 рубля за евро), но затем снова начнет слабеть: к 2022 и 2023-м среднегодовой курс доллара будет 69,2 и 70,2 рубля, а евро — 73,4 и 74,4 рубля. Цена нефти Urals, согласно базовому прогнозу, в 2020 году упадет с 60 долларов (прогнозируемая АКРА стоимость на 2019 год) до 53 долларов и приблизится к прежнему уровню только в 2023 году.

Согласно оптимистичному сценарию, среднегодовой курс доллара в следующем году составит 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до 66,1 доллара. Пессимистичный сценарий АКРА предусматривает, что в 2020 году доллар будет стоить 79,5 рубля, а евро — 87,5, а цена нефти Urals упадет с 57,9 в 2019-м до 40,1 доллара за баррель.

У рубля действительно есть долгосрочные основания для снижения, как внутри экономики, так и за ее пределами, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но в данном случае прогнозы длиной более полугода, как думается, имеют под собой мало основания. Валютный рынок волатилен, внешний фон переменчив, поэтому мы пока можем наметить лишь общие моменты.

Во-первых, указывает эксперт, российская экономика отчетливо теряет темпы роста, внутренних импульсов для ускорения ВВП нет, и чтобы не скатиться в рецессию, вполне можно ослабить рубль и «выехать» на этом. Такое делалось не раз. Во-вторых, «бычий» тренд в нефти утихает, и это оставляет рубль без стратегической поддержки. В-третьих, на глобальном уровне видно намерении мировых Центробанков смягчать денежно-кредитную политику, в то время как у ЦБ РФ свои интересы в плане ставки и кредитного рынка. Снижение разницы в процентных ставках уменьшит интерес мировых инвесторов к ОФЗ и рублю соответственно - а это тот самый мощный драйвер, за счет которого рубль укрепился на 10% в первом полугодии 2019 года.

Это только три момента, способные играть против российской валюты. Есть еще санкционный аспект, мировые торговые войны, слабость потребительского спроса внутри РФ, потребность в реформе рынка занятости и налоговых послаблениях и многое другое. В комплексе это ставит рубль в довольно уязвимое положение. Долгосрочно, ожидает Анна Бодрова, доллар способен подойти к 68-70, может быть, перешагнуть за 72 руб. - но выше его пока не видно.

Сейчас нефть марки Urals торгуется в районе 57 долларов за баррель, но при этом курс доллара составляет 63,18 руб. И в этой ситуации, уверен директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, вероятен оптимистичный сценарий. Потому что пока таких предпосылок для такого сильного ослабления рубля нет. Нефть, безусловно, оказывает влияение как на поддержание,так и на ослабление российской валюты и в целом российского рынка, так как ослабление рубля позитивно сказывается на экспортерах, но не так значительно, как раньше.

Сильное ослабление рубля возможно в случае сильного снижения цен на нефть в районе 35-40 долларов за баррель, ухудшение внешнего фона на тему введения более жестких санкций, замедления мировой экономики, ухудшение экономической ситуации в Китае, полагает эксперт.

Тем не менее вероятность плавного ослабления рубля есть, говорит Вячеслав Абрамов. На конец этого года я ожидаю 68-69 рублей за доллар. Вероятность разрешения торгового спора США и Китая есть, но пока она не очень велика, США будут создавать для себя максимально выгодные условия, да и в следующем году президентские выборы в Соединенных штатах, нынешний президент США Дональд Трамп может приберечь для себя неплохой козырь в виде заключения такой крупной торговой сделки, поэтому сейчас в принципе можно потянуть время.

Все ждут ближайших заседаний ЦБ РФ и ФРС США в отношении дальнейших действий в монетарной политики. Рынок ожидает снижения ставки ЦБ РФ на 0,25%-0,5% и ФРС США на 0,25%. В случае расхождения с прогнозами аналитиков может быть повышенная волатильность на рынках.

Что касается прогнозов на 2020 и последующие года, то, считает Вячеслав Абрамов, так далеко смотреть довольно сложно. Ситуация меняется каждый день. Да, мы видим замедление мировой экономики, мы видим есть проблемы в Китае, России, Турции, странах ЕС, тем не менее есть механизмы сгладить негативный эффект и наладить ситуацию в этих странах. Прежде всего это монетарная политика мировых ЦБ, которые могут способствовать стимулированию экономик. Соответствующие экономические реформы и другие рычаги воздействия на проблемные зоны разных стран.

Что касается снижения экспорта для наших стран партнеров из-за санкций против них, то аналитик сомневается, что это окажет сильное влияние на ситуацию, да и экспорт будет продолжаться несмотря не на что, всегда есть обходные пути на необходимые той или иной стране товары. Поэтому это не должно сильно сказаться на показателях нашей страны.