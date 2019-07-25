«С-400» только предлог»: в Турции объяснили напряженность между Анкарой и Вашингтоном

Покупка Анкарой российских комплексов стала всего лишь предлогом для еще большего развития напряженности между Турцией и США, сообщил экс-замначальника генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун изданию Güneş.

На самом деле Вашингтон делает ставку на усиление Израиля, а не Анкары, что важно для контроля со стороны США над энергетическими ресурсами Ближнего Востока, рассказал военный.

«Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция», - цитирует издание Сайгуна. Он уверен, что «проблемы в отношениях США с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400».

Даже, если Турция договорилась бы с Вашингтоном по вопросу российских «Триумфов», за океаном нашли бы новые причины недовольства Анкарой, уверен бывший представитель военного штаба Турции. По его мнению, далее США потребовали бы, что Анкара прекратила все коммерческие контакты с Ираном или перестала добывать ресурсы на Кипре, продолжил Сайгун.

По большому счету, Вашингтон не доволен тем, что Анкара проводит независимую внешнюю политику, а также не желает, чтобы «Турция становилась региональной державой», резюмировал военный.