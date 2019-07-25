Вашингтон готовит против России новые санкции за поддержку Мадуро

Большой поклонник санкций Дональд Трамп наращивает давление на Венесуэлу с января этого года, когда Вашингтон вместе с пятью десятками других стран признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером охваченной кризисом южноамериканской страны. Сторонников у Каракаса осталось совсем мало. Венесуэлу поддерживают сейчас Россия, Северная Корея и Куба.

«Давление продолжится,- сообщил Элиотт Абрамс на брифинге в Вашингтоне.- Завтра (в четверг, 25 июля) мы введем дополнительные санкции».

При этом он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, какие конкретно санкции собирается вводить Соединенные Штаты.

Абрамс считает, что американское давление оказывает «довольно драматическое» воздействие на режим Мадуро. Что же касается причин, благодаря которым Николас Мадуро до сих пор остается у власти, то здесь все, по мнению Белого дома, предельно ясно. Режим держится на внешней помощи, оказываемой в основном Россией и Кубой.

Отсюда следует закономерный вывод о желательности лишить Каракас внешней поддержки, что и рассчитывают сделать в Белом доме, введя санкции против России и Кубы. Гавана несмотря на многочисленные собственные проблемы продолжает помогать Венесуэле.

«В отношении России,- пояснил Элиотт Абрамс,- мы еще не пришли к окончательному выводу, какие санкции вести: индивидуальные или секторальные? Они (Россия) теперь не дают Венесуэле деньги, а забирают их. Тем не менее, они в определенной степени помогают Каракасу перевозить и продавать венесуэльскую нефть. Мы думаем над тем, как помешать этому».