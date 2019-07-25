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Вашингтон готовит против России новые санкции за поддержку Мадуро

Москва, 25.07.2019
По словам Элиотта Абрамса, советника президента Трампа, отвечающего за Венесуэлу, Соединенные Штаты собираются вводить санкции против России за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро

Большой поклонник санкций Дональд Трамп наращивает давление на Венесуэлу с января этого года, когда Вашингтон вместе с пятью десятками других стран признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером охваченной кризисом южноамериканской страны. Сторонников у Каракаса осталось совсем мало. Венесуэлу поддерживают сейчас Россия, Северная Корея и Куба. 

«Давление продолжится,- сообщил Элиотт Абрамс на брифинге в Вашингтоне.- Завтра (в четверг, 25 июля) мы введем дополнительные санкции». 

При этом он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, какие конкретно санкции собирается вводить Соединенные Штаты. 

Абрамс считает, что американское давление оказывает «довольно драматическое» воздействие на режим Мадуро. Что же касается причинблагодаря которым Николас Мадуро до сих пор остается у власти, то здесь все, по мнению Белого дома, предельно ясно. Режим держится на внешней помощи, оказываемой в основном Россией и Кубой.  

Отсюда следует закономерный вывод о желательности лишить Каракас внешней поддержки, что и рассчитывают сделать в Белом доме, введя санкции против России и Кубы. Гавана несмотря на многочисленные собственные проблемы продолжает помогать Венесуэле. 

«В отношении России,- пояснил Элиотт Абрамс,- мы еще не пришли к окончательному выводу, какие санкции вести: индивидуальные или секторальные? Они (Россия) теперь не дают Венесуэле деньги, а забирают их. Тем не менее, они в определенной степени помогают Каракасу перевозить и продавать венесуэльскую нефтьМы думаем над темкак помешать этому».   

Вашингтон еще в начале 2019 года ввел санкции против венесуэльской нефти. Американские власти много раз призывали Россию перестать помогать венесуэльскому лидеру. Москва неизменно отвечает отказом и обвиняет американцев в желании в нарушение всех международных законов организовать в Венесуэле переворот. 

  

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